محافظ أسيوط يتابع ميدانياً تطوير كوبري الحواتكة ويوجه بتسريع وتيرة التنفيذ

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة مستجدات العمل بمشروع رفع كفاءة كوبري الحواتكة على الترعة الإبراهيمية بمركز منفلوط، وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، من بينهم المحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمهندسين والفنيين المعنيين بالمشروع.

وأكد المحافظ انه يتابع بشكل دوري أعمال تطوير وصيانة الكوبري، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال تفقده الموقع، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتسريع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن الأعمال الجارية تشمل إزالة الأجزاء المتهالكة من البلاطة الخرسانية تمهيدًا لإعادة صبها وفق مواصفات هندسية حديثة تتحمل الأحمال الثقيلة، بما يضمن سلامة الكوبري واستدامة استخدامه.

كما تابع المحافظ الملاحظات الفنية والهندسية، واطلع على الجدول الزمني للمشروع، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الإنشائية، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تعترض التنفيذ، فضلًا عن تأمين موقع العمل وتنظيم الحركة المرورية للحد من التأثير على المواطنين.

واستمع المحافظ إلى آراء عدد من أهالي القرية، الذين أعربوا عن تقديرهم للاهتمام بالمشكلات الخدمية، مؤكدين دعمهم لجهود التطوير الجارية.

وفي إطار التيسير على المواطنين خلال فترة التنفيذ، كانت المحافظة قد وفرت أتوبيسًا نهريًا بسعة 80 راكبًا لنقل الأهالي بين جانبي الترعة الإبراهيمية بشكل مؤقت، مع الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة خلال أوقات الذروة.

يُذكر أن كوبري الحواتكة، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1930، لم يخضع لعمليات إحلال وتجديد شاملة منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى ظهور تلفيات وتشققات استدعت تنفيذ خطة تطوير متكاملة لضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.