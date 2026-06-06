وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي

أكد محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت نموذجًا متقدمًا للمدن الذكية في مصر، وتعكس بوضوح توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية قائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز من قدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية.

وأوضح محمود حسين طاهر، في بيان له، أن استضافة المدينة لعدد من الفعاليات الاقتصادية والدبلوماسية الكبرى خلال شهر يونيو الجاري، وفي مقدمتها الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، سواء على مستوى الاتصالات أو الخدمات اللوجستية.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن البنية الرقمية الحديثة التي تتمتع بها مدينة العلمين الجديدة، من شبكات اتصالات متطورة وخدمات ذكية، تلعب دورًا محوريًا في دعم تنظيم هذه الفعاليات بكفاءة عالية، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

استضافة منتدى الأعمال الإفريقي

وأضاف أن استضافة منتدى الأعمال الإفريقي بالتوازي مع فعاليات "أفريكسيم بنك"، تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال في القارة الإفريقية.

ولفت إلى أن احتضان مصر للقمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي ضمن فعاليات العلمين الجديدة، يعزز من مكانة مصر كدولة محورية في دعم التكامل الرقمي والإقليمي، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الترابط بين الدول الإفريقية.

وأكد أن مدينة العلمين الجديدة لم تعد مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت منصة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والاستثمار والسياحة، وتمثل إحدى أهم ركائز الجمهورية الجديدة في جذب الاستثمارات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني.