أسيوط.. خطة طرق الأبواب لتسريع وتيرة التصالح في ساحل سليم

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، مع تكثيف جهود التوعية الميدانية لحث المواطنين على استكمال الإجراءات وتقديم المستندات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبد اللطيف فضالة، تواصل تنفيذ حملات "طرق الأبواب" بعدد من قرى المركز، بهدف الوصول المباشر للمواطنين وتعريفهم بالتيسيرات المتاحة في ملف التصالح، وتشجيعهم على إنهاء الإجراءات في أقرب وقت.

وأوضح أنه تم تنظيم قوافل توعوية استهدفت 20 مواطنًا بقريتي العونة والمطمر، تضمنت تنفيذ 17 زيارة منزلية، وإنهاء إجراءات رخصتين، واستكمال طلب تصالح واحد، وذلك تحت إشراف أحمد ماهر نائب رئيس المركز، وبمشاركة محمود همام رئيس الوحدة المحلية بالعونة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات تضمنت الرد على استفسارات المواطنين وشرح خطوات التصالح بصورة مبسطة، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال على التقديم، مؤكدًا استمرار تلك الحملات بمختلف القرى والمراكز، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، لما له من دور في تذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز، مع تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين، مؤكدًا أن ملف التصالح يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من دور محوري في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع استمرار الجهود للانتهاء منه وفق المستهدفات المحددة.