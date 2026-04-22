رئيس الوزراء يكلف الحكومة بالتفاعل مع كل ما يطرح من جانب النواب

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الحكومة بالالتزام بحضور جلسات البرلمان والتفاعل مع كل ما يطرح من جانب النواب من أفكار ورؤى ومطالب.



وأضاف رئيس الوزراء: تكليف بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بشمال سيناء، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها.

وأعرب رئيس الوزراء ، عن اعتزازه بتزامن زيارته منذ أيام إلى محافظة شمال سيناء مع احتفالات سيناء بعيد تحريرها، والتي شهدت تفقد ومتابعة سير العمل في عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية في عدة قطاعات، وعقد لقاء وُدِّي مُوسع مع عددٍ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وكبار مشايخ وعواقل سيناء.

وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت لتُكرِّس اهتمام الدولة المصرية بالتنمية في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لخطة التنمية المتكاملة بشمال سيناء ضمن المشروع القومي لتنمية المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، على الأهمية الاستراتيجية لمُحافظة شمال سيناء ضمن خطط التنمية الوطنية، مُؤكداً أنها تزخَرُ بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ خاصة في المجال السياحي، ولذا تم تكليف وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستعانة بمكتب استشاري لتخطيط المنطقة الساحلية بالمحافظة، والعمل على جذب الاستثمارات السياحية إليها، إضافة إلى الاستثمارات الزراعية والصناعية وغيرها.

وتناول رئيس الوزراء، أبرز الأنشطة الرئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث أشار إلى نتائج الزيارة الرسمية للرئيس ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى مصر، والرسائل المهمة التي تضمنها لقاؤه مع الرئيس، ومن بينها تأكيد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا، وأهمية مواصلة العمل بين الجانبين بهدف تطويرها في مختلف المجالات، مع تأكيد الرئيس الفنلندي حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والانتقال بها إلى آفاق أرحب استناداً إلى ما تمتلكه مصر وفنلندا من مُقومات تسمح بدفع العلاقات الثنائية في العديد من المجالات.