المالية تعتمد 80 مليار جنيه لدعم الانتاج وريادة الأعمال بموازنة 2026/2027

خصصت وزارة المالية 80 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل؛ لدعم برامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات الخدمية والسلعية.

واعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال القاءه البيان المالي لموازنة العام المالي 2026/2027 المقبل تحت قبة مجلس النواب و المقرر العمل بها مطلع يوليو القادم، أنه تم إدراج ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.؛ ضمن برنامج مساندة القطاع الانتاجي والصناعي وريادة الاعمال في مصر.

قال وزير المالية إن موازنة السنة المالية الجديدة تركز بصفة أساسية على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين الخدمات، ومساندة النشاط الاقتصادي، باعتباره ابرز التوجهات الرئاسية.

بحسب تصريحات وزير المالية والتي تضمنت استهداف رفع الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة لـ4 تريليونات جنيه بمعدل نمو 30% عن العام المالي الجاري مقابل إنفاق حكومي " المصروفات العامة" بقيمة 1.5 تريليون جنيه وبما يمثل 13.2% نموًا عن العام المالي الحالي.