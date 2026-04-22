الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 22-4-2026 .. آخر تحديث

أسعار الريال السعودي
أسعار الريال السعودي
محمد صبيح

ننشر سعر الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي مع تباين طفيف بين مستويات الشراء والبيع، وسط تحركات محدودة في سوق الصرف واستمرار متابعة المتعاملين للتغيرات اليومية.

وسجلت التعاملات أعلى سعر بيع الريال السعودي في بعض البنوك عند مستوى يتجاوز 13.90 جنيه، بينما تراوحت أسعار الشراء في معظم البنوك بين 13.48 و13.84 جنيه، ما يعكس نطاق حركة محدود نسبيًا خلال اليوم.

أعلى أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

سعر الريال السعودي
  • بنك الكويت الوطني (NBK):
    13.699 شراء – 14.003 بيع (أعلى سعر بيع مسجل)
  • بنك قناة السويس:
    13.837 شراء – 13.926 بيع

أسعار الريال السعودي في البنوك الكبرى

  • البنك المركزي المصري:
    13.842 شراء – 13.880 بيع
  • المصرف العربي الدولي:
    13.844 شراء – 13.871 بيع
  • HSBC:
    13.844 شراء – 13.870 بيع
  • البنك التجاري الدولي (CIB):
    13.817 شراء – 13.866 بيع
  • البنك الأهلي المصري:
    13.797 شراء – 13.871 بيع
  • بنك مصر:
    13.797 شراء – 13.871 بيع

أسعار الريال السعودي في بنوك أخرى

  • QNB الأهلي:
    13.836 شراء – 13.863 بيع
  • بنك البركة:
    13.800 شراء – 13.863 بيع
  • بنك الإسكندرية:
    13.775 شراء – 13.876 بيع
  • كريدي أجريكول:
    13.770 شراء – 13.860 بيع
  • البنك العقاري المصري العربي:
    13.488 شراء – 13.872 بيع

يتحرك الريال السعودي داخل البنوك المصرية في نطاق واسع نسبيًا بين 13.48 جنيه و14.00 جنيه، مع تمركز أغلب الأسعار قرب مستوى 13.85 جنيه، ما يشير إلى حالة من الهدوء النسبي مع تباينات تعكس اختلاف سياسات التسعير بين البنوك.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة بفضل هذا اللقاح
التدخين يتسبب في آلاف الوفيات سنويًا
طريقة عمل بيتزا فراخ الدونر
تأثير مصادقة أصدقاء السوء بعد قتل سيف الخوالدة
