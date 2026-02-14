برلماني: الرئيس السيسي يُفرح الفئات الأولى بالرعاية قبل رمضان بحزمة دعم نقدي

قال إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، إن المبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك تمثل خطوة إنسانية متميزة تعكس حرص الرئيس الدائم على الوقوف بجانب المواطنين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تنصف المصريين وتفرح قلوبهم قبل الشهر الكريم، وتؤكد دائمًا أن الرئيس هو الضهر والسند لكل مواطن محتاج.

وأضاف حسين في بيان له أن صرف الدعم النقدي المباشر للشرائح المستحقة، قبل بداية الشهر الكريم، بالإضافة إلى صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة في وقتها، يعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ويؤكد التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلًا.

وأوضح عضو لجنة الزراعة أن حزمة الحماية الاجتماعية تأتي بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، ودعم مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تحسين الرعاية الصحية، وسرعة علاج الحالات الحرجة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقوي الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

واختتم حسين تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتقوية الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار الوطني، ودعم الصناعة المحلية، وتقليل المديونية، ما يجعل المواطن دائمًا في قلب اهتمامات القيادة، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.