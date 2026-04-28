أخبار التكنولوجيا| فيفو تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها و "هواوي" تُشعل المنافس بهاتف ثلاثي الطي يدعم الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ببطارية تدوم حتى 11.5 ساعة.. فيفو تغزو الأسواق بسماعة لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

أطلقت شركة فيفو سماعات أذن لاسلكية جديدة بأسعار معقولة، وهي TWS 5i. ويركز هذا الطراز على توفير الأساسيات مع الحفاظ على سعر منخفض بما يكفي ليجذب معظم الناس.

يُعدّ عمر البطارية أبرز ما يُميّز هذا الجهاز.

تُشير شركة Vivo إلى أن البطارية تدوم حتى 11.5 ساعة بشحنة واحدة، وحوالي 50 ساعة مع غطاء الحماية. وهذا يكفي لعدة أيام من الاستخدام المُنتظم، ولن تحتاج على الأرجح إلى الشاحن كثيرًا.

"هواوي" تُشعل المنافسة.. بهاتف ثلاثي الطي يدعم الذكاء الاصطناعي

قد تستعد هواوي لإطلاق هاتفها الذكي ثلاثي الطي من الجيل التالي في وقت لاحق من هذا العام. وقد ظهر تسريب جديد على الإنترنت، يُلمّح إلى ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون من هاتف هواوي ميت إكس تي 2 المزعوم. ورغم أن الشركة لم تؤكد الجهاز رسميًا بعد، إلا أن التفاصيل الأخيرة تشير إلى أن هواوي قد تُركز بشكل كبير على تحسين المتانة وسهولة الاستخدام اليومي.

آيفون 18 برو ماكس يكسر قواعد النحافة لأجل كاميرا خارقة

كشفت أحدث التسريبات التقنية القادمة من معاقل سلاسل الإمداد التابعة لشركة "آبل"، عن توجه جديد ومفاجئ في فلسفة التصميم الخاصة بجهاز "iPhone 18 Pro Max" المرتقب.

فبعد سنوات من المنافسة الشرسة بين شركات التكنولوجيا على لقب "الهاتف الأكثر نحافة"، يبدو أن العملاقة الأمريكية قررت التضحية بهذا اللقب لصالح الأداء القوي؛ حيث تشير البيانات المسربة إلى أن الطراز الرائد لعام 2026 سيكون أكثر سُمكاً من سابقه، في خطوة تهدف لتقديم قفزات نوعية في قدرات التصوير والبطارية لم يشهدها مستخدمو آيفون من قبل.

آبل ترفع سقف التحدي بـ "آيفون ألترا" القابل للطي وماك بوك بشاشة لمس

كشفت تقارير تقنية حديثة عن تحول جذري في استراتيجية شركة "آبل" الأمريكية، حيث تستعد العملاقة التكنولوجية لإطلاق فئة جديدة كلياً من المنتجات تحت مسمى "ألترا" (Ultra).

ووفقاً للتسريبات المسربة من داخل سلاسل الإمداد، فإن هذا التوجه لا يقتصر فقط على تغيير المسميات، بل يمثل إعادة صياغة لمفهوم الأجهزة الرائدة لدى الشركة، بهدف تمييز النسخ الأكثر تطوراً وغلاءً عن بقية الطرازات التقليدية، لاسيما مع اقتراب حقبة جديدة بقيادة "جون تيرنوس" الذي سيخلف تيم كوك في منصب المدير التنفيذي.