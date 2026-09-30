شركة Nothing تطلق سماعات Headphone 1 Pro بمواصفات استديو احترافية

طرحت شركة «Nothing» سماعاتها الرأسية اللاسلكية الجديدة «Headphone 1 Pro» المخصصة لمحبي الصوتيات الاحترافية.

وتستهدف السماعة نقل تجربة أستوديوهات التسجيل الموسيقية إلى الاستخدام اليومي بسعر يبلغ 399 دولاراً.

هندسة صوتية ثلاثية وضبط احترافي

كشفت الشركة مواصفات سماعتها الجديدة، وفقاً لتقرير نشره موقع Wired التقني المتخصص.

وتعتمد السماعة على ثلاثة مشغلات صوتية منفصلة داخل كل جهة لتقديم توزيع نغمي نقي.

ويشمل العتاد مضخماً ديناميكياً مقاس 40 مم للترددات العميقة، ومشغلاً إضافياً لطبقات الصوت المتوسطة.

كما دعمتها بمكبر دقيق مصنع من السيليكون لالتقاط أرفع التفاصيل الصوتية بوضوح متناهٍ.

وتعاونت الشركة مع أستوديوهات "متروبوليس" العالمية لضبط نغمات السماعة ومحاكاة بيئة الأستوديوهات الشهيرة.

عزل ضوضاء متكيف

زودت الشركة السماعة بعزل ضوضاء نشط وقوي يصل إلى 46 ديسيبل لحجب الضجيج المحيط.

وتعتمد هذه المنظومة على عشرة ميكروفونات ذكية تراقب الضوضاء الخارجية وتعزلها بدقة وسرعة فائقة.

كما تدعم أحدث تقنيات البلوتوث مع إمكانية التوصيل السلكي عبر منفذ "USB-C" لنقل الصوت بدون فقدان.

وتوفر السماعة ميزة الصوت المكاني الديناميكي التي تتبع حركة رأسك لتشعرك وكأنك بمسرح موسيقي.

بطارية عملاقة

تمنحك البطارية الضخمة ما يصل إلى 68 ساعة من التشغيل المتواصل عند إيقاف العزل.

وتكفي خمس دقائق فقط من الشحن السريع لتشغيل الموسيقى لمدة أربع ساعات كاملة.

وصُنعت السماعة من مزيج فاخر يجمع التيتانيوم والألومنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش.

كما تزن 327 جراماً وتوفر مفاتيح تحكم فيزيائية ملموسة، وتتوفر باللونين الأبيض والأسود الأنيقين.