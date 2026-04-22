أخبار التكنولوجيا | بسعر مناسب وبطارية جبارة.. إليك أفضل سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق.. و إطلاق سماعات Oppo Enco Clip 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر مناسب وبطارية جبارة.. سماعة رأس لاسلكية غير مسبوقة بالأسواق

أطلقت شركة أنكر رسميًا سماعات الرأس Soundcore Space 2 فوق الأذن، بعد طرحها الشهر الماضي. وتأتي هذه السماعات كإصدار جديد من سماعات Space One التي صدرت عام 2023. ويبلغ سعر الطراز الجديد 129.99 دولارًا أمريكيًا. وهي متوفرة بألوان الأخضر ، والأبيض ، والأسود الداكن

بتصميم مفتوح للأذن .. إطلاق سماعات Oppo Enco Clip 2

قدمت شركة أوبو زوجًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية المفتوحة تسمى أوبو إنكو كليب 2. تم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع سلسلة فايند إكس 9 وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المقرر طرحها للبيع في الصين ابتداءً من 24 أبريل، بسعر 899 يوان صيني (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض لفترة محدودة يخفض سعرها إلى 849 يوان صيني.

بمواصفات احترافية فيفو تغزو الأسواق بهواتف جديدة.. إليك أهم مواصفاتها

أكدت شركة فيفو رسميًا أن موعد إطلاق هاتفي Vivo X300 Ultra وVivo X300 FE المرتقبين في الهند هو 6 مايو.

وبعد أسابيع من التكهنات، أصبحت الصفحات الرسمية لكلا الجهازين متاحة الآن على موقع فيفو.

وقد أكدت هذه الصفحات أخيرًا المواصفات الرئيسية لكلا الطرازين، ما يشير إلى توجه قوي نحو قطاع التصوير الفوتوغرافي المتميز.

تحديثOxygenOS 17 هو آخر تحديث رئيسي لتلك الأجهزة..هل هاتفك منهم؟

بدأت شركة ون بلس بالفعل في تطوير تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، OxygenOS 17، والذي سيعتمد على نظام Android 17. سيتم طرح التحديث لأكثر من اثني عشر جهازًا مؤهلًا في وقت لاحق من هذا العام (يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة هنا )، ولكن بالنسبة لبعضها، سيكون هذا هو التحديث الرئيسي الأخير.