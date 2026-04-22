مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري
الرئيس الفنلندي: أحييكم على أعمال المحبة والسلام والوحدة التي تقومون بها
تعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين مصر ولبنان لتعزيز فرص الاستثمار .. تفاصيل
تعليق ناري من إبراهيم عادل على احتفال بيراميدز بالدوري
لتعزيز التحول الرقمى.. الحكومة توافق على اتفاقيات مهمة لوزارة الاتصالات
قرار مفاجئ من واشنطن يعرقل وصول ملايين الدولارات إلى العراق
الحكومة توافق علي تأسيس شركة قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية
الوزراء يوافق على تعاقد الصحة مع شركة عالمية متخصصة في تشغيل منظومة البلاغات الإسعافية
وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم مفتوح للأذن .. إطلاق سماعات Oppo Enco Clip 2

تصميم سماعات الأذن Oppo Enco Clip 2
لمياء الياسين

قدمت شركة أوبو زوجًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية المفتوحة تسمى أوبو إنكو كليب 2. تم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع سلسلة فايند إكس 9 وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المقرر طرحها للبيع في الصين ابتداءً من 24 أبريل، بسعر 899 يوان صيني (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض لفترة محدودة يخفض سعرها إلى 849 يوان صيني.

مواصفات وسعر إطلاق هاتف Oppo Enco Clip 2

تتميز سماعات Enco Clip 2 بتصميمها المفتوح الذي يشبه المشبك. فبدلاً من وضعها داخل قناة الأذن كالسماعات التقليدية، تلتف هذه السماعات حول الأذن الخارجية. يبلغ وزن كل سماعة 5.2 غرام فقط، ويستخدم تصميمها صفيحة تيتانيوم فائقة الرقة قابلة للتكيف، مما يُحسّن، بحسب شركة أوبو، من ملاءمتها ومتانتها.
تتميز سماعات Oppo Enco Clip 2 بنظام تشغيل مزدوج ومحول رقمي تناظري (DAC).
أما من ناحية الصوت، فتقول شركة أوبو إن سماعات الأذن تم تطويرها بالتعاون مع شركة Dynaudio، وهي شركة صوتية إسكندنافية، وتتضمن إعدادًا مزدوجًا للمحرك الديناميكي يجمع بين وحدات 11 مم و 9 مم.

تم ضبط الإعدادات لإنتاج صوت أكثر طبيعية، مع تحسين جودة الترددات المتوسطة وزيادة امتداد الترددات العالية. كما يدعم الجهاز نطاق تردد واسع من 20 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، بالإضافة إلى الصوت المكاني لتجربة استماع غامرة.

يستخدم جهاز Enco Clip 2 داخليًا مُحولين رقميين تناظريين (DAC) وشريحة 6 نانومتر، التي تدّعي شركة أوبو أنها الأولى من نوعها في هذه الفئة. ووفقًا للشركة، تُعزز هذه الشريحة قدرة معالجة تقليل الضوضاء بما يصل إلى 100 ضعف، مما يُحسّن بشكل أساسي وضوح المكالمات. ويتولى نظام ثلاثي الميكروفونات، مُقترنًا بمعالجة الذكاء الاصطناعي ومستشعر VPU، مهمة تقليل الضوضاء أثناء المكالمات.
تدوم سماعات الأذن حتى 9.5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تزيد علبة الشحن مدة التشغيل الإجمالية إلى حوالي 40 ساعة. تحتوي العلبة نفسها على بطارية بسعة 530 مللي أمبير، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C في غضون 80 دقيقة تقريبًا.

أوبو إنكو كليب 2 مناسب


يتم الاتصال عبر تقنية بلوتوث 6.1، مع دعم الاقتران بجهازين في وقت واحد ومدى يصل إلى 10 أمتار. كما تدعم سماعات الأذن برامج ترميز الصوت الشائعة مثل SBC وAAC وLHDC. ومن المثير للاهتمام، أن شركة أوبو تُشير إلى أن سماعات Enco Clip 2 تدعم الأوامر الصوتية من آبل، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت وإدارة المكالمات دون استخدام اليدين.
تتوفر سماعات الأذن بلونين: الذهبي اللامع والرمادي الفضائي. كما أنها حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء.

سماعات Oppo Enco Clip 2 شركة أوبو سماعات الأذن اللاسلكية أوبو إنكو كليب 2 فايند إكس 9 سماعات Enco Clip 2 السماعات التقليدية نظام تشغيل الهاتف الذكي الهواتف القابلة للطي

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

الدرديري

قبل مواجهة بيراميدز ...الدردير يوجه رسالة دعم لجماهير الزمالك

خالد الغندور

تعليق ناري من الغندور على ظهور ابنة معتمد جمال في المدرجات

إسحاق سيسيه

لاعب سوبر.. موهبة إفريقية تقترب من الأهلي

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد