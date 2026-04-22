بتصميم مفتوح للأذن .. إطلاق سماعات Oppo Enco Clip 2

قدمت شركة أوبو زوجًا جديدًا من سماعات الأذن اللاسلكية المفتوحة تسمى أوبو إنكو كليب 2. تم الكشف عنها جنبًا إلى جنب مع سلسلة فايند إكس 9 وغيرها من الأجهزة القابلة للارتداء، ومن المقرر طرحها للبيع في الصين ابتداءً من 24 أبريل، بسعر 899 يوان صيني (حوالي 120 دولارًا أمريكيًا)، مع عرض لفترة محدودة يخفض سعرها إلى 849 يوان صيني.

تصميم سماعات الأذن Oppo Enco Clip 2

مواصفات وسعر إطلاق هاتف Oppo Enco Clip 2

تتميز سماعات Enco Clip 2 بتصميمها المفتوح الذي يشبه المشبك. فبدلاً من وضعها داخل قناة الأذن كالسماعات التقليدية، تلتف هذه السماعات حول الأذن الخارجية. يبلغ وزن كل سماعة 5.2 غرام فقط، ويستخدم تصميمها صفيحة تيتانيوم فائقة الرقة قابلة للتكيف، مما يُحسّن، بحسب شركة أوبو، من ملاءمتها ومتانتها.

أما من ناحية الصوت، فتقول شركة أوبو إن سماعات الأذن تم تطويرها بالتعاون مع شركة Dynaudio، وهي شركة صوتية إسكندنافية، وتتضمن إعدادًا مزدوجًا للمحرك الديناميكي يجمع بين وحدات 11 مم و 9 مم.

تم ضبط الإعدادات لإنتاج صوت أكثر طبيعية، مع تحسين جودة الترددات المتوسطة وزيادة امتداد الترددات العالية. كما يدعم الجهاز نطاق تردد واسع من 20 هرتز إلى 40 كيلوهرتز، بالإضافة إلى الصوت المكاني لتجربة استماع غامرة.

يستخدم جهاز Enco Clip 2 داخليًا مُحولين رقميين تناظريين (DAC) وشريحة 6 نانومتر، التي تدّعي شركة أوبو أنها الأولى من نوعها في هذه الفئة. ووفقًا للشركة، تُعزز هذه الشريحة قدرة معالجة تقليل الضوضاء بما يصل إلى 100 ضعف، مما يُحسّن بشكل أساسي وضوح المكالمات. ويتولى نظام ثلاثي الميكروفونات، مُقترنًا بمعالجة الذكاء الاصطناعي ومستشعر VPU، مهمة تقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

تدوم سماعات الأذن حتى 9.5 ساعات بشحنة واحدة، بينما تزيد علبة الشحن مدة التشغيل الإجمالية إلى حوالي 40 ساعة. تحتوي العلبة نفسها على بطارية بسعة 530 مللي أمبير، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C في غضون 80 دقيقة تقريبًا.

يتم الاتصال عبر تقنية بلوتوث 6.1، مع دعم الاقتران بجهازين في وقت واحد ومدى يصل إلى 10 أمتار. كما تدعم سماعات الأذن برامج ترميز الصوت الشائعة مثل SBC وAAC وLHDC. ومن المثير للاهتمام، أن شركة أوبو تُشير إلى أن سماعات Enco Clip 2 تدعم الأوامر الصوتية من آبل، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في التشغيل وضبط مستوى الصوت وإدارة المكالمات دون استخدام اليدين.

تتوفر سماعات الأذن بلونين: الذهبي اللامع والرمادي الفضائي. كما أنها حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء.