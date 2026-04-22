بمميزات ثورية | تحديث ColorOS 16 يصل إلى تلك الأجهزة .. هل هاتفك منها؟

بدأت شركة أوبو بطرح تحديث أبريل لنظام ColorOS 16، والذي يتضمّن بعض التغييرات الطفيفة والملحوظة في تطبيق الصور.

يتماشى التحديث مع توجهات الموسم، ويُقدم تحسينات تهدف إلى جعل التفاعلات اليومية مع الوسائط أكثر سلاسة.

تحديث ColorOS

يُقدّم التحديث الأخير ميزة العلامة المائية المستوحاة من دوري أبطال أوروبا في تطبيق الصور. تُمكّن هذه الميزة المستخدمين من إضافة لمسة كروية مميزة إلى صورهم، وهي مفيدة للغاية لمن يلتقطون أو يشاركون لحظات متعلقة بالمباريات.

ويأتي هذا التحديث في وقته تمامًا، خاصةً خلال فترة البطولة الحالية.

يأتي التحديث الجديد على شكل تحسينات في أدوات التحكم بتشغيل الفيديوهات. أصبح بإمكان المستخدمين الآن تعديل سرعة التشغيل بسهولة تامة باستخدام خيارات مثل 0.5x و1.0x و1.5x و2.0x. تُسهّل هذه الإضافة عملية مراجعة المقاطع، سواءً للمشاهدة العادية أو لإجراء تعديلات سريعة، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية.

أجهزة تتلقى التحديث

أكدت شركة أوبو أن عملية طرح التحديث بدأت في 8 أبريل وستستمر على مراحل حتى 30 أبريل. ويمكن للمستخدمين الذين لم يتلقوا التحديث بعد التحقق يدويًا من خلال قسم تحديث البرامج في الإعدادات.

الأجهزة المشمولة في هذه المرحلة هي Find X9 و Find X9 Pro و Find X8 و Find X8 Pro و Reno 15 Pro و Reno 15 و Reno 14 Pro و Reno 14 .