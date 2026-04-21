الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قبل إطلاقه.. أوبو تكشف مواصفات Find X9 Ultra

لمياء الياسين

يُعدّ هاتف OPPO Find X9 Ultra أقوى هواتف OPPO الذكية حتى الآن، وهو متوفر بنسخة عالمية مزودة بأحدث التقنيات. يعمل بنظام ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، مما يوفر تجربة استخدام سلسة وسريعة مصممة خصيصًا لضمان بقائك على اتصال دائم ومنتجًا طوال اليوم.

تعد النسخة العالمية متاحة حاليًا للطلب المسبق على موقع Giztop ، مع خدمة الشحن الدولي للعملاء في جميع أنحاء العالم. سيبدأ شحنها في 15 مايو، بنسختين: 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و512 جيجابايت من سعة التخزين، أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و1 تيرابايت من سعة التخزين.

 يبدأ سعرها من 1499 دولارًا أمريكيًا، مما يجعلها استثمارًا مميزًا لمن يرغبون في الحصول على أفضل ما في تكنولوجيا الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف OPPO Find X9 Ultra

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED من نوع LTPO 2.0 مقاس 6.82 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة عالية تبلغ 3216 × 1440 بكسل. وهي شاشة 10 بت تغطي 100% من نطاق ألوان DCI-P3، مما يوفر ألوانًا زاهية ودقيقة ونسبة تباين مذهلة تبلغ 5,000,000:1 للحصول على درجات سوداء عميقة وإضاءة ساطعة.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X بسعة 12 أو 16 جيجابايت لأداء سلس وخالٍ من التأخير. تتوفر خيارات تخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت باستخدام تقنية UFS 4.0 فائقة السرعة، مما يوفر لك مساحة واسعة للصور والفيديوهات والتطبيقات.

أنظمة الكاميرات

يتميز هاتف Find X9 Ultra بأربع كاميرات خلفية تجعله متفوقًا على منافسيه. تلتقط الكاميرا الرئيسية صورًا بدقة 200 ميجابكسل، كما توفر عدسة التقريب المقربة (بيريسكوب) الأساسية دقة 200 ميجابكسل أيضًا، مما يتيح التقاط صور تقريب حادة وواضحة. وتضيف عدسة تقريب مقربة ثانية بدقة 50 ميجابكسل نطاق تقريب أوسع، بينما تغطي عدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل المناظر الطبيعية والصور الجماعية. أما في الأمام، فتأتي الكاميرا مزودة بمستشعر Sony IMX615 بدقة 32 ميجابكسل وزاوية رؤية 81 درجة، مما يجعلها قادرة على التقاط صور سيلفي رائعة.

البطارية والشحن

تضمن بطارية ضخمة بسعة 7050 مللي أمبير استمرار عمل الهاتف طوال يوم كامل من الاستخدام المكثف وأكثر. وعندما يحين وقت إعادة الشحن، يوفر الشحن السلكي SuperVOOC بقوة 100 واط شحنًا سريعًا. كما يتوفر الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 واط عبر تقنية AirVOOC، ويتيح لك الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 واط شحن سماعات الأذن أو الساعة الذكية من الهاتف نفسه.

مع بدء الطلبات المسبقة بالفعل وبدء الشحن في 15 مايو، يضع هذا الجهاز نفسه كمنافس قوي في فئة الهواتف الذكية فائقة الجودة.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
