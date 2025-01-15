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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات أحدث سماعة لاسلكية في 2025

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لمياء الياسين
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كشفت شركة هواوي مؤخرًا عن سماعات Huawei Band 9  اللاسلكية  ، والتي أصبحت متاحة الآن للطلب المسبق. إلى جانب ذلك، أعلنت العلامة التجارية أيضًا عن إطلاق سماعات الأذن الجديدة بأسعار معقولة، Huawei FreeBuds SE 2.  إليك نظرة عن قرب على الميزات الرئيسية وأسعار الجهاز.

الميزات الرئيسية لسماعات Huawei FreeBuds SE 2

وفقا لموقع gizmochina.تتميز سماعات Huawei FreeBuds SE 2 بتصميم شبه داخل الأذن، حيث يبلغ وزنها 3.8 جرام فقط لكل سماعة و33 جرام لعلبة الشحن. وقد استخدمت الشركة رؤى من أكثر من 300000 عينة من قناة الأذن، مما يضمن ملاءمة مريحة وآمنة بناءً على محاكاة مريحة. وبفضل تقنية Bluetooth 5.3.
تم تجهيز سماعات الأذن ببطارية قوية تدوم حتى 9 ساعات بشحنة واحدة، ومع علبة الشحن، يمتد عمر البطارية الإجمالي إلى حوالي 40 ساعة. حتى إذا كنت في عجلة من أمرك، فإن شحنة لمدة 10 دقائق توفر 3 ساعات من التشغيل. 

لسهولة الاستخدام، تدعم سماعات الأذن عناصر تحكم باللمس بديهية، مما يسمح لك بتشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا، أو الرد على المكالمات، أو تخطي المسارات بإيماءات بسيطة.

لقد اجتازت سماعات FreeBuds SE 2 26 اختبارًا صارمًا للموثوقية، مما يضمن تجربة صوتية ثابتة وعالية الجودة. بالإضافة إلى ذلك، تتميز بمقاومة الغبار والرذاذ IP54، مما يجعلها مناسبة للبيئات مختلفة.

سعر سماعات Huawei FreeBuds SE 2 


يبلغ سعر سماعات Huawei FreeBuds SE 2 Huawei FreeBuds SE 2 2999 روبية وستكون متاحة على أمازون وفليبكارت باللونين الأزرق والأبيض. يتوفر Huawei Band 9، الذي يعد أيضًا جزءًا من الإطلاق الأخير للعلامة التجارية، للطلب المسبق حتى 16 يناير بسعر 3999 روبية، ويأتي باللون الأسود والوردي والأبيض والأزرق والأصفر.

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