مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل شركة الكرة بالزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن تطورات ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي يتضمن طرح 51% من أسهم الشركة للمستثمرين، مقابل احتفاظ النادي بنسبة 49%، وذلك خلال أقرب جمعية عمومية قادمة.

وتساءل مهيب عبد الهادي، خلال حديثه ببرنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، عن أسباب رفض العرض قبل 3 أشهر، قبل العودة إلى طرح الفكرة مجددًا، قائلًا: «الزمالك هيطرح شركة الكرة 51% للمستثمر و49% لنادي الزمالك في أقرب جمعية عمومية قادمة.. طيب ليه الموضوع ده اترفض من 3 شهور وقعدنا ده كله؟».

عبد الواحد السيد يتساءل عن دور الزمالك في شركة الكرة

من جانبه، علّق عبد الواحد السيد على طرح مهيب عبد الهادي، مؤكدًا أن النقطة الأهم لا تتعلق فقط بتوزيع نسب الأسهم بين المستثمر والنادي، وإنما بطبيعة دور الزمالك وصلاحياته في إدارة الشركة واتخاذ القرارات.

وقال عبد الواحد السيد إن العرض كان مطروحًا قبل 3 أشهر، وكان من المفترض حسمه بالقبول أو الرفض، متسائلًا عن أسباب إعادة فتح الملف في الوقت الحالي.

وأوضح أن امتلاك المستثمرين نسبة 51% مقابل 49% للنادي قد يكون مقبولًا من حيث النسب، لكن الأهم، من وجهة نظره، هو ضمان وجود دور مؤثر للزمالك في إدارة شركة الكرة والتحكم في بعض القرارات.

كما أشار إلى أن حسم الملف منذ البداية كان من الممكن أن يوفر الملايين التي جرى إنفاقها خلال الفترة الماضية، في ظل الأزمات المالية التي يعاني منها النادي.

محمد أبو العلا يحذر من فقدان الزمالك السيطرة على شركة الكرة

في المقابل، أكد محمد أبو العلا أن ملف شركة الكرة لا يزال يحتاج إلى مزيد من الحسم والتوضيح، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها وزارة الشباب والرياضة، قبل اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن هيكل الملكية.

وقال أبو العلا إن طرح الملف على الجمعية العمومية أمر طبيعي، لكنه شدد على أهمية استيفاء الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهة الإدارية، مؤكدًا رفضه أن يفقد الزمالك السيطرة على النادي.