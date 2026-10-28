أنت طوبة في هرم الأهلي.. طلعت يوسف يحذر إمام عاشور: اللي جاي صعب

وجه طلعت يوسف، المدير الفني السابق، رسالة تحذيرية إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن أي لاعب مهما كانت قيمته الفنية يظل جزءًا من منظومة الفريق، وأن مصلحة النادي تأتي قبل الجميع.

وقال طلعت يوسف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور يجب أن يدرك جيدًا أن وجوده داخل الأهلي لا يعني أنه أكبر من النادي، مشددًا على أن القلعة الحمراء كيان كبير لا يتوقف على لاعب بعينه، مهما كانت إمكاناته أو تأثيره داخل الملعب.

وأضاف: «أنت مش النادي الأهلي، أنت جزء، أنت طوبة في هرم موجود اسمه النادي الأهلي، الطوبة دي ممكن تتشال ويتحط طوبة تانية».

وتطرق طلعت يوسف إلى استبعاد إمام عاشور من مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي، معتبرًا أن هذا القرار يمثل جرس إنذار للاعب، ويجب أن يدفعه إلى مراجعة موقفه والتعامل بجدية مع المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بتوجيه تحذير إلى لاعب الأهلي، قائلًا: «استبعاده في مباراة كيتارا جرس إنذار، خلي بالك اللي جاي ممكن يبقى غير اللي فات»، في إشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد قرارات مختلفة وفقًا لموقف اللاعب والتزامه داخل الفريق.