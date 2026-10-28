شبانة: لا أفهم الهجوم على إمام عاشور.. وتراجع مستواه أمر طبيعي

دافع الإعلامي محمد شبانة عن إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في ظل الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية بسبب تراجع مستواه، مؤكدًا أن انخفاض المستوى أمر وارد لأي لاعب، معربًا عن تعجبه من حجم الحملة الموجهة ضده.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يذاع على قناة "CBC": "عمر الساعي نزل صورة لإمام عاشور، كدعم، بسبب أن الجميع يحمل إمام مسؤولية تراجع مستوى الأهلي في الفترة الحالية، بسبب انخفاض مستواه، وده وارد لأي حد".

وأضاف: "إمام عاشور لن يفتعل أي أزمات داخل غرفة الملابس، وهو جدد عقده مع الأهلي، عكس محمد هاني وياسر إبراهيم، وتراجع مستواه أمر طبيعي، وهو جزء من الفريق، والجهاز الفني مسؤول عن التعامل مع الوضع".

واختتم شبانة تصريحاته قائلًا: "أتعجب من الحملة التي يتعرض لها إمام عاشور في الفترة الحالية".