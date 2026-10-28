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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أوزبكستان تضع خطة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع دول منظمة الدول التركية

أوزبكستان تضع خطة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع دول منظمة الدول التركية
أوزبكستان تضع خطة لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع دول منظمة الدول التركية
أ ش أ

وضعت أوزبكستان خطة لتعزيز تعاونها مع منظمة الدول التركية والتي تضم في عضويتها كلا من أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا، بينما تشارك تركمانستان والمجر بصفة دولتين مراقبتين.

وقد طرحت أوزبكستان أكثر من 85 مبادرة لتعزيز التعاون العملي مع دول المنظمة في إطار سعيها لدعم مصالحها الاقتصادية والروابط الجغرافية بين الدول الأعضاء، و التوافق التام بين مبادئ منظمة الدول التركية وسياسة أوزبكستان الخارجية التي تستند إلي تعدد مسارات التعاون

و تعتبر أوزبكستان المنظمة منصة فعالة لتنويع علاقاتها الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق التصدير، وتطوير شبكة واسعة من ممرات النقل، ودفع عجلة المشاريع الاستثمارية المشتركة ولهذا تعتزم الاستفادة من مشاركتها في قمة رؤساء دول منظمة الدول التركية التي ستعقد يومي 29 و30 أكتوبر في العاصمة التركية أنقرة والتي تصادف الذكري السنوية الخامسة لتحويلها إلي منظمة دولية.

ويرتكز النهج الاستراتيجي لأوزبكستان على تعميق التعاون الاقتصادي؛ حيث يتمثل الهدف الرئيسي في إقامة منطقة تجارة حرة تدريجياً، تتيح حرية انتقال السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا؛ ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بالنسبة لأوزبكستان، التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بالدول التركية.

وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين أوزبكستان والدول الأعضاء في المنظمة ما قيمته 607ر9 مليار دولار عام 2025 أي يمثل 12 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لأوزبكستان بينما زادت قيمة التبادل التجاري بين أوزبكستان والدول الأعضاء في المنظمة بنسبة 8ر19 في المائة خلال الفترة من يناير إلي يوليو عام 2026 .

كما يتوسع حضور الدول الشريكة في اقتصاد أوزبكستان حيث تساهم 4871 مؤسسة تعمل في البلاد برؤوس أمول من تلك الدول وقفا للأحداث الإحصاءات الصادرة في أغسطس الماضي.

وعلاوة علي ذلك تشكل الاستثمارات المشتركة مع الدول الشريكة أساسا قويا لتطوير منشئات الإنتاج حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية القادمة من كل من أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وتركمانستان والمجر 29ر4 مليار دولار عام 2025 ؛ ويجري العمل في 280 مشروعا بقيمة تصل إلي 24ر17 مليار دولار عام 2026 .

ويعد قطاع النقل نموذجا مهما علي مستوي المنظمة حيث بدأ استخدام نظام التصاريح الإلكترونية كمشروع مشترك بين أوزبكستان وتركيا ثم التوسع هذا النظام ليشمل جميع الدول الأعضاء

وتدعو أوزبكستان إلى ربط "الممر الأوسط" بسكة حديد الصين-قيرغيزستان-أوزبكستان -التي يجري إنشاؤها حالياً- وبمسار "عبر أفغانستان" المُزمع إنشاؤه .

كما اقترح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف تطوير "ممر تركي رقمي" يربط مراكز البيانات الإقليمية عبر شبكات اتصالات فائقة السرعة.

منظمة الدول التركية مبادرة لتعزيز التعاون العملي مع دول المنظم دعم مصالحها الاقتصادية

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