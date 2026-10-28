النرويج تخصص نحو 54 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا

أعلنت الحكومة النرويجية، أنها ستقدم 500 مليون كرونة (ما يقرب من 54 مليون دولار) لدعم قطاع الطاقة في أوكرانيا قبيل حلول فصل الشتاء.

وفي بيان صحفي صادر عن الحكومة النرويجية، قال وزير الطاقة النرويجي، تيري آسلاند: "تستعد أوكرانيا لاستقبال شتاء آخر في ظل الحرب. ولضمان استقرار إمدادات الطاقة قدر الإمكان وتجنب عواقب إنسانية وخيمة، من الأهمية بمكان أن تحصل أوكرانيا على تمويل لشراء معدات تهدف إلى تعزيز وترميم البنية التحتية الحيوية التي تضررت جراء القصف الروسي".

يأتي هذا التمويل في إطار "برنامج نانسن للدعم"، الذي يمتد حتى عام 2026، حيث سيتم توجيه المساعدات عبر "صندوق دعم الطاقة لأوكرانيا".

وتتيح هذه الآلية توجيه الأموال بسرعة نحو عمليات الإصلاح وشراء معدات جديدة، فضلا عن الاستثمار في المجالات الأكثر احتياجا بشكل عاجل.

وشدد الجانب الأوكراني، على وجه الخصوص، على الحاجة إلى كابلات طاقة جديدة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

يذكر أنه منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في عام 2022، خصصت النرويج أكثر من 16 مليار كرونة نرويجية (1.72 مليار دولار) لشراء الغاز، وإصلاح البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في حلول جديدة.