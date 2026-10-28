باكستان: تدمير مواقع أفغانية عقب استهداف "طالبان" مناطق مدنية على طول الحدود

دمر الجيش الباكستاني، نقاط تفتيش تابعة لحركة "طالبان" الأفغانية، وذلك بعد أن استهدفت الأخيرة مناطق مدنية في منطقة "أنجور أدا" بجنوب وزيرستان على طول الحدود؛ مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، ذكرت سمر هارون بلور، مستشارة الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا -نقلاً عن مصادر أمنية- أن "طالبان الأفغانية أظهرت تعنتا باستهدافها للسكان المدنيين في منطقة أنجور أدا بجنوب وزيرستان".

وأضافت أن "الهجوم الذي شنته طالبان أدى إلى سقوط قذيفة على منزل في منطقة مأهولة بالمدنيين، مما أسفر عن إصابة خمسة أفراد من العائلة نفسها، ومقتل مدني واحد".

وأشار البيان إلى أن الحادث أثار "غضبا واسع النطاق" بين السكان المحليين بسبب استهداف المدنيين.

وذكر البيان أن "الجيش الباكستاني رد بشكل فوري وقوي وحازم على العدوان الأفغاني"، مضيفا أن القوات الباكستانية دمرت عدة نقاط تفتيش تابعة للقوات الأفغانية خلال هذا "الرد القوي".