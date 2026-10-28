ميناء مورمانسك الروسي يبدأ تحميل أول شحنة حبوب مخصصة للتصدير عبر القطب الشمالي

بدأ ميناء مورمانسك الروسي، الواقع في منطقة القطب الشمالي، تحميل أول شحنة حبوب مخصصة للتصدير، في خطوة تعكس مساعي روسيا، أكبر مُصدّر للقمح في العالم، لإعادة توجيه مسارات تجارتها بعيدًا عن موانئ البحر الأسود، في ظل تعطل حركة الشحن جراء الهجمات الأوكرانية.

وذكرت إدارة الميناء، اليوم الأربعاء، أن عمليات تحميل الشحنة الأولى بدأت بالفعل، في إطار تحركات روسية لتوفير مسارات بديلة لصادرات الحبوب، وتقليل الاعتماد على الموانئ الواقعة في منطقة البحر الأسود.

وبحسب مصدر في قطاع الشحن، تشير بيانات النقل البحري إلى أن الشحنة قد تكون متجهة إلى المغرب، رغم عدم التأكد من وجهتها النهائية حتى الآن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه روسي للاستفادة من الموانئ المطلة على بحر البلطيق والمحيط المتجمد الشمالي في نقل الحبوب إلى الأسواق الخارجية، بعد أن أدت الهجمات والاضطرابات الأمنية في البحر الأسود إلى تعقيد عمليات التصدير عبر المسارات التقليدية.