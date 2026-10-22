هيونداي سنتافي 2027 الفيس ليفت.. صور

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي سنتافي موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي سنتافي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وظهرت سنتافي خلال اختبارها بتحديثات بسيطة .

سيارة هيونداي سنتافي 2027 الفيس ليفت

مواصفات سنتافي 2027 الفيس ليفت

ظهرت سنتافي 2027 الفيس ليفت أثناء الاختبارات بتمويهات أقل من السابق، ما أتاح رؤية أوضح للمصابيح الأمامية والشبك والصدادات الجديدة، وتخلت هيونداي عن تصميم الإضاءة المستوحى من حرف H، مع اعتماد هوية أقرب إلى موديلات باليسيد وتوسان الأحدث.

بالاضافة إلي ان سيارة سنتافي 2027 الفيس ليفت طورت ناقل الحركة وإضافة نسخة كهربائية ممتدة المدى، قد تتجاوز قدرتها على قطع المسافات 900 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها مصابيح نهارية عمودية تمتد على الأطراف الخارجية منفصلة عن وحدات الإضاءة الرئيسية.

سيارة هيونداي سنتافي 2027 الفيس ليفت

وتأتي سنتافي 2027 الفيس ليفت بمصابيح الأمامية بتصميم أفقي مستطيل، مع وحدات LED داخل عدسات شفافة، وحصل الشبك الأمامي على شرائح أفقية متعددة مع لمسات كرومية، بدلاً من التصميم الشبكي المستخدم حالياً، وأعادت هيونداي رسم الصداد الأمامي بخطوط أكثر حدة، مع استخدام أجزاء سوداء لامعة وتشطيبات مختلفة، ودمج حساسات الركن بصورة أكثر انسجاماً مع التصميم.

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محرك سنتافي 2027 الفيس ليفت

يوجد بـ سيارة سنتافي 2027 الفيس ليفت محرك سعة 2500 سي سي تيربو، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك جديدة .

سيارة هيونداي سنتافي 2027 الفيس ليفت

أما نسخة الهايبرد من سنتافي 2027 الفيس ليفت بها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها تحسينات محدودة في برمجيات منظومة الدفع وكفاءة استهلاك الوقود.

سيارة هيونداي سنتافي 2027 الفيس ليفت

ويوجد من سيارة سنتافي 2027 الفيس ليفت نسخة كهربائية يمكنها قطع مسافة 900 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسيتم الكشف الرسمي عن سنتافي المحدثة في أواخر 2026، على أن يبدأ طرحها في خلال النصف الأول من 2027.