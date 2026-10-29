جامعة عين شمس تنفذ برامج تدريبية لتنمية مهارات الطلاب ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل

يواصل مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس تنفيذ برامج ودورات تدريبية متنوعة تستهدف تنمية مهارات الطلاب الأكاديمية والرقمية والحياتية والمهنية، وتعزيز قدراتهم على المشاركة في الحياة الجامعية والمجتمعية، وتأهيلهم لمتطلبات الدراسة والعمل، بما يدعم استقلاليتهم ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإنجاز.

وتأتي هذه البرامج تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق الإداري للأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة سمر رجب حافظ، مديرة مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة.

وتتضمن البرامج التدريبية تنمية مهارات القراءة والكتابة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، إلى جانب التأهيل المهني والفني، وتنمية مهارات النجاح الجامعي والمهارات الحياتية، فضلًا عن دورات «التواصل الوظيفي الفعّال» المخصصة للطلاب ذوي الإعاقات السمعية والذهنية والبصرية، وبرنامج «اصنع مهارتك بإيدك» لتنمية المهارات العملية والفنية.

وتهدف هذه البرامج إلى تعزيز المهارات الأساسية اللازمة للتعلم، وتطوير القدرات الرقمية والتواصلية والعملية، وإكساب الطلاب المهارات الحياتية والمهنية التي تساعدهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية والاندماج في بيئة العمل، مع مراعاة تنوع احتياجاتهم وقدراتهم.

ويواصل المركز تنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التدريبية لإتاحة فرص جديدة أمام الطلاب ذوي الإعاقة لاكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم، في إطار جهود جامعة عين شمس لتعزيز إتاحة الخدمات التعليمية والتدريبية، وتوفير بيئة جامعية دامجة تدعم مشاركة الطلاب وتمكينهم وتعزز فرصهم في التعلم والإنجاز والاستعداد للمستقبل.