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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة في ولاية فلوريدا الأمريكية

مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة في ولاية فلوريدا الأمريكية
مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة في ولاية فلوريدا الأمريكية
أ ش أ

 لقي تسعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة في منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الاثنين/ أن الطائرة، وهي من طراز "ليرجيت 60"، تحطمت إثر هبوطها من ارتفاع 27 ألف قدم خلال دقيقة واحدة.

وقبل وقوع الحادث، أبلغ الطيار عن تراكم الجليد على الطائرة، وعن وجود اضطرابات جوية متوسطة الشدة أدت إلى اهتزاز الطائرة وتأرجحها، وذلك وفقا لتسجيل لاتصالات لاسلكية مع مراقبة الحركة الجوية.

ويعد هذا الحادث ثاني أكثر حوادث الطيران دموية في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لسجلات المجلس الوطني لسلامة النقل، وذلك بعد مصرع 12 شخصا في يونيو الماضي إثر تحطم طائرة مخصصة للقفز المظلي في مدينة بتلر بولاية ميسوري.

تحطم طائرة منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش ولاية فلوريدا الأمريكية شبكة سي إن إن الأمريكية

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