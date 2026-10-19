حاجة ماتتعوضش.. إيمان عز الدين: اللي خسر ست بتحبه خسر الأمان والدفا والسعادة

بكلمات تحمل معاني الحب والاحتواء، لفتت الإعلامية إيمان عز الدين الأنظار برسالة مؤثرة عن خسارة المرأة التي تمنح شريكها الحب والأمان والسعادة، مؤكدة أن خسارة امرأة تحب بصدق ليست خسارة عادية، بل فقدان لجزء كبير من الدفء والطمأنينة في الحياة.

وكتبت إيمان عز الدين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خسارة ما بتتعوضش اللي خسر ست بتحبه خسر نصيبه من الأمان والدفا والسعادة».

من هي إيمان عز الدين

وتعد إيمان عز الدين من الإعلاميات المصريات، وتقدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عبر قناة CBC، إلى جانب الإعلاميتين منى عبد الغني وهبة الأباصيري، وانضمت إليهن مؤخرًا الإعلامية مها بهنسي.

ويناقش برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» عددًا من القضايا التي تهم المرأة والأسرة، إلى جانب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والفنية، كما يستضيف نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات لمناقشة الموضوعات المطروحة.

وفي سياق آخر، أصدرت إيمان عز الدين مؤخرًا كتابًا بعنوان «عقلك في راسك»، تناولت خلاله العلاقة بين الرجل والمرأة بأسلوب ساخر وباللغة العامية، مستعرضة عددًا من المواقف الحياتية اليومية التي تعكس طبيعة العلاقات الإنسانية.

وتجمع إيمان عز الدين بين العمل الإعلامي والكتابة، حيث تقدم من خلال تجربتها الإعلامية والكتابية محتوى يتناول القضايا الاجتماعية والحياتية بأسلوب قريب من الجمهور.