بقيادة صلاح.. قائمة طرابزون لمواجهة ألانيا سبور بالدوري التركي

أعلن الألماني توماس رييس، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ألانيا سبور، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري التركي.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد صلاح، إلى جانب عودة المدافع سافيتش، في دفعة قوية للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة طرابزون سبور كالتالي:

أونانا، أحمد دوجان، إرول جان، نوايو، سافيتش، سينك، صاميت، مصطفى، كابرال، بينا، فابينيو، ميليح، أوزان، ميتيهان، موتشي، سافيولو، محمد صلاح، علي، أوموت، أواناتشو.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بفارق 3 نقاط عن جالطة سراي المتصدر، بينما يأتي ألانيا سبور في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.