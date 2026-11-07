المغربي ياسر الزابيري يقود راسينغ سانتاندير لتحقيق فوز مهم

قاد المغربي ياسر الزابيري فريقه راسينغ سانتاندير لتحقيق فوز مهم على حساب مستضيفه ملقا بهدفين مقابل هدف اليوم، السبت، ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

تقدم كارلوس دوتور لملقا في الدقيقة 28 وتعادل لوكي لسانتاندير في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 60، تمكن الزابيري من إحراز الهدف الثاني للضيوف.

ورفع راسينغ سانتاندير رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 14 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد ملقا عند 5 نقاط مستمراً في المركز الأخير.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل إسبانيول مع ضيفه ديبورتيفو لاكرونيا بدون أهداف.