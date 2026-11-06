قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يمنح بطريرك القدس وسام الصداقة ويبحث معه جهود السلام بين روسيا وأوكرانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس 5 نوفمبر، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث، في الكرملين، بحضور بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، حيث بحث الجانبان سبل حماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، والجهود الرامية إلى إنهاء الحروب وتعزيز فرص السلام.

وأفادت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، في بيان لها، بأن بوتين قلّد البطريرك ثيوفيلوس الثالث وسام الصداقة، تقديرًا لإسهاماته في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والروابط الروحية مع روسيا، مشيرًا إلى أهمية علاقاته بالكنيسة الروسية.

من جانبه، اعتبر البطريرك ثيوفيلوس أن التكريم يمثل تقديرًا للكنيسة المقدسية ودورها التاريخي والروحي في رعاية المؤمنين والحفاظ على المقدسات في الأرض المقدسة.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول أهمية حماية الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس «الستاتيكو»، حيث أعرب البطريرك عن تقديره للدعم الروسي في الحفاظ عليه، فيما أكد بوتين استمرار مساندة بلاده للبطريركية في جهودها الرامية إلى حماية الوجود المسيحي والمقدسات.

وشدد الجانبان على أهمية القيم المسيحية والرحمة واحترام كرامة الإنسان، ودور المؤسسات الدينية في دعم الحوار والمصالحة وتعزيز فرص السلام.

مباحثات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وفيما يتعلق بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحث البطريرك ثيوفيلوس سبل المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة للحوار، ومواصلة الجهود الرامية إلى دفع مسارات السلام، وهي المساعي التي سبق أن تناولها خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض خلال يونيو الماضي.

وأكدت البطريركية أن البطريرك يواصل اتصالاته الدينية والدولية لتشجيع الحوار والمصالحة، انطلاقا من رسالته الكنسية والدعوة المسيحية إلى السلام، مستشهدا بقول السيد المسيح: «طوبى لصانعي السلام».

وفي سياق متصل، بحث البطريرك ثيوفيلوس الثالث مع بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل، التحضيرات الخاصة باحتفالات ذكرى معمودية السيد المسيح في الأردن عام 2030، إلى جانب العلاقات بين الكنيستين والتحديات التي تواجه الكنائس الأرثوذكسية، وأوضاع المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطريرك القدس فلسطين الأردن بطريرك موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد