إنترفاكس: بوتين يلتقى بأمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس. أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين، وفقا لوكالة “إنترفاكس” الروسية.

أفادت وكالة تسنيم أن بوتين ورضائي أجريا محادثة هاتفية ، وكان أحد مواضيعها الوضع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رضائي، والرئيس الروسي بوتين، ناقشا عبر الهاتف، في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وعقب اجتماعات عُقدت مؤخراً بين كبار المسؤولين في البلدين، الوضع الراهن في المنطقة والعالم، مع التركيز بشكل خاص على غرب آسيا. كما أكد بوتين ورضائي على ضرورة مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران استناداً إلى خطة العمل التي وضعتها القيادة العليا للبلدين.