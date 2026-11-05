رضائي: بحثت مع بوتين إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى إيران

قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، اليوم الخميس، إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى إيران.

سد الاحتياجات والبيع للجوار

وأضاف رضائي أن إنشاء خطوط الأنابيب مع روسيا يتيح لإيران سد احتياجاتها من الغاز وبيعه لدول الجوار.

بوتين يلتقى محسن رضائي في الكرملين

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أعلن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي في الكرملين

وفي الثاني من نوفمبر، أفادت وكالة تسنيم أن بوتين ورضائي أجريا محادثة هاتفية ، وكان أحد مواضيعها الوضع في الشرق الأوسط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن رضائي، والرئيس الروسي بوتين، ناقشا عبر الهاتف، في إطار المشاورات رفيعة المستوى بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، وعقب اجتماعات عُقدت مؤخراً بين كبار المسؤولين في البلدين، الوضع الراهن في المنطقة والعالم، مع التركيز بشكل خاص على غرب آسيا.

كما أكد بوتين ورضائي على ضرورة مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران استناداً إلى خطة العمل التي وضعتها القيادة العليا للبلدين.