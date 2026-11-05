رئيس وزراء بريطانيا: لن نوجه دعوة إلى بوتين لحضور قمة مجموعة العشرين العام المقبل

أعلن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أن بلاده لن توجه دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريطانيا خلال نوفمبر 2027.

ونقلت صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية، الخميس، عن بيرنام قوله، ردا على سؤال بشأن دعوة الرئيس الروسي لحضور القمة: «لا».

ولم يصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني تعليقا رسميا على التصريحات حتى الآن، فيما من المقرر أن تستضيف مدينة مانشستر القمة المقبلة يومي 27 و28 نوفمبر 2027.

ويأتي الموقف البريطاني في وقت تتباين فيه مواقف الدول الغربية بشأن مشاركة موسكو في اجتماعات مجموعة العشرين، إذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في سبتمبر الماضي أن واشنطن وجهت دعوة إلى بوتين لحضور قمة المجموعة المقرر عقدها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا خلال ديسمبر 2026.

وقال روبيو إن المشاركة ستتيح للرئيس الروسي فرصة للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب والتواصل مع قادة العالم، رغم الخلافات القائمة بين موسكو والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.