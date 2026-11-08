ساعة أبل تتذكر بدلاً منك.. ميزة خرافية تلخص تفاصيل يومك بدقة

أطلقت شركة "أبل" تحديثها التجريبي الجديد لساعات أبل الذكية (watchOS 27.3)، والذي يحمل ميزة ثورية استثنائية تسمى "ملخص سيري" (Siri Recap).

هذه الميزة تحول ساعتك إلى مساعد ذكي يستمع لكل ما يدور حولك طوال اليوم ويكتب لك ملخصًا دقيقًا لكل التفاصيل التي قد تنساها.

سكرتيرك الشخصي على معصمك

وبحسب تجربة نشرها موقع "9 تو 5 ماك" التقني، فإن هذه الميزة الحصرية لساعات (Series 12) و(Ultra 4) تقوم بتدوين المحادثات والأحداث اليومية في الخلفية بصمت.

وبنهاية اليوم، يعتمد النظام على الذكاء الاصطناعي لكتابة ملخص سريع ومرتب لما حدث.

وعلى سبيل المثال، إذا ذهبت للتسوق مع عائلتك، سيسجل النظام تفاصيل دقيقة ربما لم تنتبه لها أنت شخصيًا، مثل مقاس مفرش طاولة ذكرته زوجتك أثناء الجولة، كما يمكن للساعة تدوين أسماء الأغاني التي طلبت من أطفالك تشغيلها في الصباح لتتذكرها لاحقًا.

الخصوصية والأمان أولاً

ورغم انبهار المستخدمين بدقة الميزة، أثار البعض مخاوف حول فكرة وجود جهاز "يستمع دائمًا" لكل ما يقال.

ولكن أبل طمأنت مستخدميها بقواعد صارمة للخصوصية؛ حيث أوضحت أن الميزة اختيارية تمامًا ولا تعمل إلا بإذنك.

كما أكدت الشركة أن الساعة لا تخزن أي تسجيلات صوتية إطلاقًا، ولا تحفظ بيانات حساسة كالأرقام المالية أو كلمات السر.

بالإضافة إلى ذلك، يختفي هذا الملخص المكتوب تلقائيًا بعد 7 أيام إلا إذا اخترت أنت حفظه، ويمكنك بسهولة إيقاف الميزة في أوقات أو أماكن محددة لحماية خصوصيتك التامة.