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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لمستخدمي آيفون.. أبل قد تتخلى عن ميزة رئيسية في هواتفها القادمة

Apple
Apple
احمد الشريف

تدرس شركة "أبل" (Apple) بجدية إزالة إحدى الميزات القديمة والمفضلة لدى مستخدمي هواتف "آيفون" في إصداراتها القادمة. 

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة ضمن خطط الشركة المستمرة لتطوير تصميم هواتفها.

نهاية زر "الأكشن" الشهير

وبحسب تقرير نشره موقع "AL.com" الإخباري، تتجه أبل للتخلص من زر "الإجراء" أو (Action Button) الذي أضافته مؤخراً في هواتفها الحديثة، والذي كان بديلاً لزر كتم الصوت الجانبي التقليدي. 

ويبدو أن الشركة لم تعد مقتنعة بأهمية هذا الزر، وتخطط لإزالته تماماً من هواتف "آيفون 18" المنتظرة.

الاعتماد على الشاشة واللمس

وأوضح التقرير أن أبل تريد تعويض هذا الزر الملموس بميزات جديدة تعتمد كلياً على الشاشة والذكاء الاصطناعي. 

فبدلاً من الضغط على زر فعلي لتشغيل الكشاف أو الكاميرا، ستقوم الشركة بتطوير حركات سريعة على الشاشة، بالإضافة إلى أوامر صوتية أذكى، للقيام بنفس المهام بسهولة ويسر.

تغيير مستمر يثير الجدل

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من أبل حول هذه التسريبات، ولكن الخبراء يرون أن الشركة تحاول دائماً تقليل الأزرار البارزة في الهاتف، للوصول في النهاية إلى تصميم مستقبلي يخلو تماماً من أي أزرار أو منافذ، ويعتمد فقط على اللمس والشاشات التفاعلية.

أبل Apple آيفون Action Button الذكاء الاصطناعي كاميرا

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