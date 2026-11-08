صدمة لعشاق أبل.. هل يختفي "زر الأكشن" من الآيفون قريباً؟

يبدو أن شركة "أبل" (Apple) تخطط لتغيير جديد ومفاجئ في تصميم هواتف آيفون المستقبلية.

وتشير تسريبات حديثة إلى نية الشركة التخلص نهائياً من "زر الأكشن" (Action Button) الشهير، الذي ظهر لأول مرة في هواتف آيفون 15 برو، واستبداله بآلية تحكم مختلفة تماماً.

تسريبات تكشف نهاية الزر المثير للجدل

وبحسب تقرير نشره موقع "بي سي ماج" (PCMag) التقني، نقلًا عن مصدر موثوق على منصة "ويبو" (Weibo) الصينية، فإن أبل ستتخلى رسمياً عن هذا الزر الموجود أعلى أزرار الصوت، بدءاً من النصف الثاني لعام 2027، ويعني هذا أننا قد لا نرى الزر في إصدارات الآيفون القادمة.

وكان هذا الزر قد أثار جدلاً كبيراً بين المستخدمين منذ إطلاقه كبديل لزر "الصامت" القديم؛ حيث اشتكى البعض من صعوبة الوصول إليه بسبب مكانه، فضلاً عن حساسيته الزائدة للضغط.

الاعتماد الكلي على زر الكاميرا الجديد

وأوضح التقرير أن أبل لن تلغي وظائف "زر الأكشن" (مثل تشغيل الكشاف، وتسجيل الصوت، والمترجم)، بل ستنقلها بالكامل إلى زر "التحكم بالكاميرا" (Camera Control) الموجود في الجانب الأيمن السفلي للهاتف، والذي تم إضافته مؤخراً في سلسلة آيفون 16.

ووفقاً للتسريبات، ستصبح طريقة الاستخدام الجديدة كالتالي الضغطة العادية على الزر ستفتح الكاميرا كالمعتاد، بينما "الضغطة المطولة" ستقوم بتفعيل المهام التي كان يقوم بها "زر الأكشن" القديم.

ورغم أن أبل لم تؤكد هذه الشائعات رسمياً، إلا أن الخبراء لاحظوا أن الشركة لم تضع "زر الأكشن" من الأساس في هاتفها الأحدث "آيفون ديو" (iPhone Duo) القابل للطي، مما يرجح صحة هذه التسريبات.