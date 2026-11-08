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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق سحري يتحكم في إضاءة شعار التفاحة بحواسيب أبل الجديدة

أبل
أبل
احمد الشريف

أطلق مطور برمجيات ذكي تطبيقاً جديداً يحمل اسم "باك جلو" (Backglow)، ليمنح مستخدمي أجهزة "ماك بوك برو" (MacBook Pro) الجديدة حرية كاملة في التحكم بشعار التفاحة المضيء في خلفية أجهزتهم، بطرق لم توفرها شركة "أبل" نفسها.

عودة التفاحة المضيئة بطريقة عصرية

وبحسب تقرير موقع "ماك رومرز" (MacRumors) التقني، أعادت أبل شعار التفاحة المضيء في أجهزتها الجديدة ذات الشاشات المتطورة (OLED)، وذلك بعد أن ألغته منذ عام 2015. 

ولكن الشركة جعلت إضاءة الشعار مرتبطة تلقائياً بقوة إضاءة الشاشة. وهنا يأتي دور تطبيق "باك جلو" ليضع أزرار التحكم بين يديك.

تحكم كامل وإضاءة تتراقص مع الموسيقى

وأوضح التقرير أن النسخة المجانية من التطبيق تتيح لك إطفاء الشعار تماماً بضغطة زر واحدة، أو تقليل وزيادة إضاءته كما تحب بعيداً عن إضاءة الشاشة. 

كما يوفر وضع "التنفس" (Breathe) الذي يجعل الشعار ينبض بهدوء شديد، في لفتة تُذكرنا بأجهزة الماك بوك القديمة أثناء وضع السكون.

أما النسخة المدفوعة من التطبيق (بسعر 9 دولارات حالياً)، فتضيف مزايا ممتعة ومبهرة. فمثلاً، يتيح وضع "الموسيقى" للشعار أن يومض ويتراقص مع إيقاع الأغاني التي تستمع إليها. 

وهناك وضع آخر يربط إضاءة الشعار ببرامج الذكاء الاصطناعي، بحيث ينبض الشعار أثناء عمل الذكاء الاصطناعي، ويومض بسرعة عند انتهائه لتنبيهك.

وقد أكد مطور التطبيق أن إضاءة الشعار الجديد في حواسيب أبل تعتمد على لمبة (LED) بيضاء نقية، مما يعني أن التطبيق يتحكم في قوة الإيقاع والسطوع فقط، دون القدرة على تغيير لون التفاحة.

أبل MacBook Pro ماك بوك برو Backglow تطبيق

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