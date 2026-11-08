صدمة لعشاق آيفون.. أبل تتخلى عن زر الإجراءات وتدمجه في زر واحد خارق

كشفت تسريبات عن توجه شركة أبل لإجراء تغيير جذري في التصميم الخارجي لهواتف آيفون المستقبلية، يتمثل في الاستغناء عن "زر الإجراءات" (Action Button)، ودمج وظائفه مع زر التحكم بالكاميرا (Camera Control)

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة على الاعتماد على حلول تفاعلية مدمجة.

وبحسب ما نشرته تسريبات منصة "Weibo" فإن التغيير المرتقب قد يبدأ في النصف الثاني من عام 2027، بالتزامن مع استعداد أبل لإطلاق هاتفها المميز بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس السلسلة.

تشير التقارير إلى أن الشركة لن تحذف الوظائف التي يقدمها الزر، بل تخطط لدمجها بالكامل مع زر التحكم بالكاميرا الحالي، ليصبح زرًا واحدًا متعدد المهام يعتمد على الذكاء الاصطناعي ونوعية الضغطات.

وفقًا للتسريب، ستعتمد آلية العمل الجديدة على استجابة ذكية؛ حيث يتيح الضغط المفرد تشغيل تطبيق الكاميرا فورًا، في حين يؤدي الضغط المطول إلى تفعيل الاختصارات والوظائف المخصصة المأخوذة من زر الإجراءات. ويرى الخبراء أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية أبل للوصول إلى تصميم خالٍ تمامًا من الأزرار الميكانيكية البارزة، والاعتماد بدلاً من ذلك على أزرار الحالة الصلبة (Solid-State) والحواف الزجاجية المنحنية.

وعلى الرغم من أن الفكرة تبدو عملية لتقليص العناصر الميكانيكية الموزعة على جوانب الهاتف، فإن التحدي الأكبر يكمن في مدى قدرة المستخدمين على التكيف مع واجهة تحكم موحدة تجمع وظائف عديدة ومعقدة في نقطة ضغط واحدة. وفي المقابل، تقدم شركات منافسة مثل سامسونج تجارب مشابهة في طرازات مثل "غالكسي إس 26 ألترا" عبر تخصيص وظائف متعددة للزر الجانبي.

تظل هذه الأنباء في نطاق خطط أبل الاختبارية؛ حيث اعتادت الشركة اختبار نماذج أولية متعددة قبل الاستقرار على التصميم النهائي المعتمد للطرح التجاري في الأسواق العالمية.