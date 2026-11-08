آيفون ديو أم جالاكسي Z Fold 8.. من الفائز في معركة كاميرات الهواتف المطوية؟

كشف تقرير تقني جديد عن مقارنة شاملة بين كاميرات عملاقي الهواتف القابلة للطي؛ "آيفون ديو" (iPhone Duo) من أبل، و"جالاكسي Z Fold 8" من سامسونج.

وركزت المقارنة على تجربة التصوير الفعلي في الأماكن المفتوحة لتحديد الهاتف الأفضل.

مواصفات متشابهة وأسعار متقاربة

وبحسب تقرير نشره موقع "سي نت" (CNET) التقني، يتشابه الهاتفان في حجمهما الذي يقارب حجم جواز السفر عند الطي، واحتواء كل منهما على كاميرتين خلفيتين، بالإضافة إلى سعة البطارية المتقاربة.

ويبدأ سعر "آيفون ديو" من 1999 دولاراً لمساحة 256 جيجابايت، بينما يبدأ هاتف سامسونج من 1900 دولار لنفس المساحة.

ورغم هذا السعر المرتفع، يفتقد الهاتفان لـ "عدسة التقريب" (Telephoto) الموجودة في الهواتف الرائدة العادية مثل آيفون 18 برو وجالاكسي S26 ألترا.

تفاصيل دقيقة وألوان غنية

وأوضح التقرير أن كاميرات "آيفون ديو" تأتي بدقة 48 ميجابكسل للعدستين الأساسية والواسعة، بينما يتفوق هاتف سامسونج بعدستين بدقة 50 ميجابكسل.

وفي تجربة التصوير العملي بحديقة مفتوحة، أظهر "آيفون ديو" تفوقاً في إظهار تفاصيل الخلفيات مثل الأرضيات الحجرية، مع منح الألوان درجة أعمق وأكثر دفئاً، خاصة في اللون الأخضر للأشجار والأسود الساطع.

كما تميز هاتف أبل في ميزة "العزل" (Portrait Mode)، حيث يركز بشدة على العنصر الأساسي في الصورة ويعزل الخلفية بشكل درامي جذاب.

إضاءة أعلى وصور أنعم

على الجانب الآخر، تفوق "جالاكسي Z Fold 8" في حدة ونقاء بعض التفاصيل الدقيقة مثل لحاء الأشجار وأوراق العشب.

وتميل كاميرا سامسونج إلى إنتاج صور أكثر سطوعاً وإشراقاً، خاصة في ألوان السماء والزهور، مع إعطاء الصورة لمسة ناعمة وألوان طبيعية محايدة لا تميل للدفء كما يفعل الآيفون.

كما يفضل الهاتف الاحتفاظ بتفاصيل الخلفية واضحة نسبياً بدلاً من عزلها بقوة.

وفي النهاية، أشار التقرير إلى أن كلا الهاتفين يقدمان أداءً مبهراً ومتقارباً جداً، والاختيار بينهما يعتمد فقط على ذوقك الشخصي؛ فهل تفضل الألوان الدافئة والعميقة للآيفون، أم الصور الساطعة والتفاصيل الحادة لسامسونج؟