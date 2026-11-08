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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات

ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات
ارتفاع مؤشري البحرين العام والإسلامي في ختام التعاملات
أ ش أ

 ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي، في ختام تعاملات اليوم / الأحد / مدفوعا بارتفاع مؤشر قطاع المال وقطاعي المواد الأساسية والعقارات.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - أن المؤشر العام ارتفع بمقدار 5.57 نقطة مسجلا 1821.32 نقطة، كما زاد المؤشر الإسلامي بمقدار 5.59 نقطة مسجلا 836.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1,824,108 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 537,796 دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 124 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث شكلت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 56.67% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

ارتفع مؤشرا البحرين العام والإسلامي ختام تعاملات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع المال

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