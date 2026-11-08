لو تليفونك ممتلئ.. إليك الطريقة الآمنة لتفريغ ذاكرة التخزين للهاتف

في ظل امتلاء مساحة التخزين في هاتفك الأندرويد، قد تندفع لتفريغ مساحة هواتفك بشكل عشوائي، مما قد يكلفك ثمناً باهظا فيعد تلك الخطأ الكارثي بسبب الخلط بين مسح البيانات ومسح ذاكرة التخزين المؤقت في إعدادات التطبيقات مثل الاستوديو أو واتساب.

إليك خطوات ذكية لتنظيف مساحة هاتفك بأمان

الأعتماد على التطبيقات الرسمية:

استخدم تطبيق Files by Google؛ فهو مصمم ليتعرف بدقة على الملفات غير المرغوب فيها (Junk Files) ويحذفها دون المساس بصورك أو ملفاتك الشخصية.

أفرغ سلة المحذوفات يدويًا

عند حذف الصور أو الملفات، فإنها تنتقل غالباً إلى سلة المحذوفات وتظل تستهلك من مساحة الهاتف لمدة 30 يوماً. تأكد من إفراغها تماماً للتخلص من المساحة المستهلكة فوراً.

استغل التخزين السحابي

فعّل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي عبر Google Photos. بمجرد رفع صورك على السحابة، يمكنك حذفها من ذاكرة الهاتف الداخلية بأمان لتوفير مساحة هائلة مع الحفاظ عليها.

الطريقة الصحيحة لنقل الملفات من المجلد الآمن

إذا أردت إخراج ملفاتك بأمان لحفظ نسخة احتياطية منها، اتبع هذه الخطوات: