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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو تليفونك ممتلئ.. إليك الطريقة الآمنة لتفريغ ذاكرة التخزين للهاتف

خطوات ذكية لتنظيف مساحة هاتفك بأمان
خطوات ذكية لتنظيف مساحة هاتفك بأمان
لمياء الياسين

في ظل امتلاء مساحة التخزين في هاتفك الأندرويد، قد تندفع لتفريغ مساحة هواتفك بشكل عشوائي، مما قد يكلفك ثمناً باهظا فيعد تلك الخطأ الكارثي بسبب الخلط بين مسح البيانات ومسح ذاكرة التخزين المؤقت في إعدادات التطبيقات مثل الاستوديو أو واتساب.

إليك خطوات ذكية لتنظيف مساحة هاتفك بأمان

الأعتماد على التطبيقات الرسمية: 

استخدم تطبيق Files by Google؛ فهو مصمم ليتعرف بدقة على الملفات غير المرغوب فيها (Junk Files) ويحذفها دون المساس بصورك أو ملفاتك الشخصية.

أفرغ سلة المحذوفات يدويًا

 عند حذف الصور أو الملفات، فإنها تنتقل غالباً إلى سلة المحذوفات  وتظل تستهلك من مساحة الهاتف لمدة 30 يوماً. تأكد من إفراغها تماماً للتخلص من المساحة المستهلكة فوراً.

استغل التخزين السحابي

 فعّل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي عبر Google Photos. بمجرد رفع صورك على السحابة، يمكنك حذفها من ذاكرة الهاتف الداخلية بأمان لتوفير مساحة هائلة مع الحفاظ عليها.

الطريقة الصحيحة لنقل الملفات من المجلد الآمن

إذا أردت إخراج ملفاتك بأمان لحفظ نسخة احتياطية منها، اتبع هذه الخطوات:

  1. افتح تطبيق Files by Google.
  2. توجه إلى قسم المجموعات (Collections) ثم اضغط على المجلد الآمن.
  3. اكتب رمز الـ PIN أو ارسم نمط القفل الخاص بك.
  4. حدد الملفات أو الصور التي ترغب في نقلها.
  5. اضغط على أيقونة النقاط الثلاث (الخيارات)، ثم اختر نقل من المجلد الآمن (Move out of Safe Folder)
مساحة التخزين هواتف أندرويد مسح البيانات ذاكرة التخزين المؤقت

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