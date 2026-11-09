المهندس صلاح منجود: جهاز التحكم الآلي بمثابة الصندوق الأسود للقطار

شرح المهندس صلاح منجود، المدير العام السابق للفحص والتفتيش الفني بهيئة السكة الحديد، طبيعة جهاز التحكم الآلي في القطارات ATC، مؤكدًا أنه موجود في مصر منذ عشرات السنين، وأنه يمثل أحد عناصر تأمين حركة القطارات، مشيرًا إلى أن الجهاز يشبه الصندوق الأسود الموجود في الطائرات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّه وفقًا لما أعلنه وزير النقل، جرى التنبيه إلى عدم خروج أي جرار من دون تأمين جهاز التحكم الآلي، موضحًا أن الجهاز يُعرف باسم «أوتوماتيك ترين كنترول»، ويؤدي دورًا مهمًا في منظومة تشغيل القطارات.

وفيما يتعلق بتعطيل سائق القطار رقم 134 جهاز التحكم الآلي، تساءلت الإعلامية لميس الحديدي عن سبب تعطيل الجهاز، وما إذا كان ذلك ناتجًا عن وجود عطل فني، وكذلك ما إذا كان تعطيله يؤدي إلى ظهور إشارة لدى اللجنة المركزية أو منطقة التحكم.

ستوضح حقيقة ما حدث

ورد منجود بأن تعطيل الجهاز يكون مصحوبًا بإشعار يظهر في برج التحكم، لكنه قال: «أنا لا أعتقد إنه هو عطله متعمدًا، الله يرحمه»، مؤكدًا أن نتائج الفحص الفني هي التي ستوضح حقيقة ما حدث، ولا يمكن الجزم بسبب التعطيل قبل ظهور هذه النتائج.