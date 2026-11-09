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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تدعو روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لمواصلة الحوار نحو اتفاق سلام شامل

الصين
الصين
أ ش أ

رحبت الصين بتجدد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا، داعية الأطراف المعنية إلى اغتنام الفرصة الحالية للدفع باتجاه المفاوضات والعمل على التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة سون لي -أمام جلسة لمجلس الأمن اليوم الاثنين- إنه "لا يوجد منتصر في الصراع والحرب"، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام حقوق أسرى الحرب.

ورحب سون بعمليات تبادل الأسرى الأخيرة ووقف إطلاق النار الإنساني المحلي، داعيا روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة إلى الحفاظ على قنوات الحوار والاتصال والعمل بصورة مشتركة نحو تسوية سياسية شاملة.

وأضاف أن الأطراف المعنية يتعين عليها إظهار الإرادة السياسية ومواصلة التواصل وبناء التوافق بصورة تدريجية، مؤكدا أهمية معالجة الشواغل الأمنية الأساسية لجميع الأطراف باعتبارها جزءا من أي مسار يؤدي إلى سلام دائم.

وشدد المندوب الصيني على ضرورة البناء على الإجراءات الإنسانية الأخيرة، فى إشارة الى وقف إطلاق النار المؤقت فى مدينة أوليشكى الاوكرانية، باعتبارها خطوات يمكن أن تسهم في تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات وخفض التصعيد.

مهر/ ع ع

الصين الجهود الدبلوماسية الصراع في أوكرانيا

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