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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معاكم فلوس أهو.. شوبير يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب احتفالية الفندق

شوبير
شوبير
منار نور

شن أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، هجومًا على مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب إقامة احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الشهيرة، رغم الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد نظم، الأحد الماضي، حفلًا بفندق هيلتون الزمالك، للإعلان عن إطلاق أول ألبوم رقمي تفاعلي يوثق تاريخ وأساطير القلعة البيضاء عبر تطبيق «زملكاوي»، تحت شعار «صناعة الأجيال».

وانتقد شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية اليوم الثلاثاء، طريقة إدارة المجلس للأمور، متطرقًا إلى استقالة شريف منير حسن من منصب مدير العلاقات العامة بالنادي، وما صاحبها من تصريحات بشأن الصراعات والمؤامرات داخل القلعة البيضاء.

وقال شوبير إن مجلس إدارة الزمالك يضع نفسه باستمرار في مواقف تثير الجدل، مشيرًا إلى أن إقامة الاحتفالية بأحد الفنادق أثارت تساؤلات الجماهير، خاصة في ظل وجود مستحقات مالية متأخرة لعدد من الفرق داخل النادي.

وأضاف أن المجلس كان بإمكانه تنظيم الاحتفالية داخل مقر النادي بدلًا من الفندق، معتبرًا أن الأموال التي أنفقت على الحفل كان من الممكن توجيهها لدعم فرق السلة التي تعاني من مستحقات متأخرة، أو المساهمة في حل أزمات فريق الكرة.

واختتم شوبير انتقاداته بالتأكيد على أن إدارة الأندية تحتاج إلى ترتيب الأولويات والعمل بشكل صحيح، قائلًا إن المجلس إذا أراد من الجماهير الحديث عن إنجازاته ونجاحاته، فعليه أن يقدم نموذجًا ناجحًا في الإدارة، مضيفًا: «عايزين الناس تتكلم على نجاحاتكم يبقى تشتغلوا صح يا جماعة، كبروا أنديتكم».

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