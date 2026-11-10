أخويا وعشرة عمري.. أحمد شوبير يوجه رسالة مؤثرة إلى حسام حسن

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن توقعه بعودة حسام حسن مجددًا لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن المدرب السابق للفراعنة لا يزال أمامه مستقبل كبير في عالم التدريب.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية، إن حسام حسن حبيبه وأخوه وزميله وعشرة عمر، مشيدًا بما قدمه مع المنتخب، ومؤكدًا أنه مدرب مميز وحقق إنجازات كبيرة، وكان بإمكانه تحقيق المزيد.

وأضاف: «عندي إحساس إن في يوم من الأيام حسام حسن سيعود مجددًا مدربًا لمنتخب مصر، لما حياته تستقر والناس تنسى».

وتابع شوبير أن حسام حسن كانت أمامه فرصة للاستمرار في قيادة المنتخب لفترة طويلة تصل إلى 10 أو 15 عامًا، على غرار السير أليكس فيرجسون ويورجن كلوب، مشيرًا إلى أنه سبق وتحدث معه بشأن هذه الفرصة.