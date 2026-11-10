وزير الزراعة: 2.1 مليون طن إنتاج سمكي ونستهدف التوسع في الاستزراع المكثف

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم إنتاج الثروة السمكية في مصر بلغ 2.1 مليون طن خلال عام 2026، بما أسهم في زيادة المعروض المحلي ودعم معدلات الاكتفاء الذاتي من الأسماك.



جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء المجلس، لاستعراض استراتيجية الوزارة والرد على عدد من طلبات المناقشة والاستفسارات المقدمة من الأعضاء.

دعم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي



ولفت وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على دعم الاستثمار في مشروعات الاستزراع السمكي المكثف، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص إدارة وتشغيل بعض المنشآت المملوكة للدولة بنظام الشراكة، بما يسهم في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية.