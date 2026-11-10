ارتفاع أسعار النحاس عالمياً بدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا وزيادة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي

واصلت أسعار النحاس ارتفاعها خلال تعاملات اليوم /الثلاثاء/ متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود أسهم شركات التكنولوجيا، في ظل تنامي أهمية المعدن في مشروعات البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن أسعار النحاس باتت تتحرك بالتوازي مع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الأخيرة، بعدما تراجعت بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وسط مخاوف من أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس الأمريكي عقب انتخابات التجديد النصفي إلى فرض مزيد من القيود التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي.

وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعاً اليوم، تصدره مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي، الذي يضم عدداً كبيراً من شركات التكنولوجيا.

وفي الصين، أدت ضغوط المعروض إلى ارتفاع حاد في علاوات الأسعار الفورية للنحاس إلى مستويات قياسية، ما دفع التجار إلى زيادة الواردات للاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق المحلية والعالمية، وفقاً لشركة «جينروي فيوتشرز».

وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون نقصاً حاداً في المعروض العالمي من الألومنيوم، نتيجة تراجع المخزونات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التسليم الفوري، وسط توقعات باستمرار الضغوط على الإمدادات لحين وصول شحنات جديدة من إندونيسيا.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر النحاس بنسبة 0.3% ليصل إلى 13 ألفاً و937 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن.

في المقابل، تراجع الألومنيوم بنسبة 0.3% إلى 3058.50 دولار للطن، بينما سجلت بقية المعادن الصناعية ارتفاعات طفيفة، وانخفض خام الحديد بنسبة 0.2% إلى 92.55 دولار للطن في بورصة سنغافورة.