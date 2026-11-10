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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تولد 16.86 مليار كيلووات ساعة خلال 2025/2026

عمومية غرب الدلتا
عمومية غرب الدلتا
وفاء نور الدين

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء الميزانية والقوائم المالية للعام المالي 2025-2026، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، برئاسة أحمد محمد مهينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة للشركة.

وحضر الاجتماع محمد محمد إسماعيل الباتع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والنواب، ورؤساء القطاعات، إلى جانب ممثلي الشركة القابضة لكهرباء مصر وأعضاء الجمعية العامة، وممثل ا الجهاز المركزي للمحاسبات 

وتضمن الاجتماع اعتماد الميزانية عن العام المالي 2025-2026، ومراجعة نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية، في إطار متابعة الأداء المالي والتشغيلي لشركات إنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.

واستعرض محمد محمد إسماعيل الباتع، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، مؤشرات الأداء الفني والتشغيلي للشركة خلال الاجتماع، إلى جانب مناقشة نتائج النشاط والبيانات المالية قبل اعتماد الميزانية.

واظهرت مؤشرات الطاقة المولدة والمباعة والإتاحية بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء خلال العام المالي 2025/2026،  تسجيل الطاقة المولدة نحو 16.865 مليار كيلووات ساعة، مقابل 17.515 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالي السابق، بتراجع قدره 649.39 مليون كيلووات ساعة، وبنسبة انخفاض 3.71%.

وأوضحت بيانات الميزانية أن الطاقة المباعة سجلت نحو 16.072 مليار كيلووات ساعة خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 16.687 مليار كيلووات ساعة في العام السابق، بانخفاض بلغ 615.255 مليون كيلووات ساعة، وبنسبة 3.71%.

كما كشفت البيانات عن تحسن معدل الإتاحية بالشركة إلى 95.57% خلال العام المالي الماضي، مقابل 95.30% خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 0.27 نقطة مئوية، بما يعكس تحسن مؤشر جاهزية وحدات التوليد للتشغيل.

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