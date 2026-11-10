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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"يورونيوز": دول أوروبية تطالب بريطانيا بالمساهمة في صندوق سوق الكهرباء الأوروبي

"يورونيوز": دول أوروبية تطالب بريطانيا بالمساهمة في صندوق سوق الكهرباء الأوروبي
"يورونيوز": دول أوروبية تطالب بريطانيا بالمساهمة في صندوق سوق الكهرباء الأوروبي
أ ش أ

طالب قادة بلجيكا وألمانيا والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا، المملكة المتحدة بالمساهمة في تمويل صناديق التنمية الإقليمية التابعة للاتحاد، مقابل السماح لها بالوصول إلى سوق الكهرباء الأوروبية الموحدة.

ووفقا لخطاب أطلعت عليه شبكة "يورونيوز" الأوروبية، طالبت الدول الخمس، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بجعل اندماج بريطانيا في سوق الكهرباء للكتلة مشروطا بمساهماتها في الصناديق الإقليمية للاتحاد.

وجاء في نص الخطاب: "يجب ربط أي اتفاق بشأن مساهمة مالية ملائمة من قبل المملكة المتحدة لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية بين مناطق الاتحاد، بعملية دمج بريطانيا في سوق الكهرباء الأوروبية".. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان عدم استئثار بريطانيا بالمكاسب الاقتصادية للاندماج دون تحمل أعباء مالية موازية، مما قد يوسع نطاق المفاوضات الجارية حول العلاقة ما بعد بريكست.

ووقع على الخطاب كل من رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، ورئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن، ورئيس الوزراء الهولندي روب يتن، في إشارة إلى دعم أوروبي واسع لهذا التوجه قبيل قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المرتقبة في 20 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أكد وزير الطاقة البريطاني، مارتن ماكلوسكي، أن بلاده تدرس المقترح الأوروبي للوقوف على تفاصيله، مشددا على أنه لم يتم الاتفاق على أي مبالغ مالية، وأن أي مساهمة محتملة يجب أن تحقق قيمة مضافة للمملكة المتحدة.

وتدرس أطراف لندن سيناريوهات مشابهة للنموذج النرويجي؛ حيث تشارك أوسلو في السوق الداخلية عبر المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتساهم بنحو 391 مليون سنويا (وفقا للبعثة النرويجية لدى الاتحاد) لدعم التنمية في المناطق الأقل إنتاجية في أوروبا.

من جهتهم، ينظر القادة الأوروبيون إلى ربط شبكة الكهرباء البريطانية بالسوق الأوروبية كخطوة محورية لتعزيز أمن الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتسهيل مشروعات التعاون العابر للحدود.

قادة بلجيكا وألمانيا والدنمارك ولوكسمبورج وهولندا المملكة المتحدة تمويل صناديق التنمية الإقليمية التابعة للاتحاد سوق الكهرباء الأوروبية الموحدة

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