طلاب مدارس أسوان يحصدون جوائز عالمية بمشروعات الذكاء الاصطناعي والروبوتات

حقق طلاب مدارس محافظة أسوان إنجازًا دوليًا جديدًا، بحصد المراكز الأولى والثانية على مستوى العالم في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا 2026، الذي استضافته مدينة أسوان خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الماضي، بمشاركة نحو 500 طالب وطالبة يمثلون 13 دولة، وتنافسوا في 24 مسابقة بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة والأمن السيبراني والبحث العلمي.

وفيما يلي أبرز أسماء الطلاب الفائزين ومشروعاتهم:

أولًا: الفائزون بالمركز الأول عالميًا

فريق مدرسة النيل المصرية الدولية، ويضم الطلاب كريم حاتم، ومروان أحمد، وتاليا خالد، وإيمي مينا، وكندا سعيد، عن مشروع (Software Leader) بمشاركة جماعية.

الطالب مالك أيمن، بمدرسة النيل المصرية الدولية، عن مشروع (Software Leader) بمشاركة فردية.

فريق مدرسة المنار الرسمية لغات، ويضم كاراس ريمون فتحي، وروجيه ريمون فتحي، ومازن كرم عبد الراضي، ورودينا كرم عبد الراضي، عن مشروع (Smart Dam) ضمن فئة (Young Innovators).

تكريم

ثانيًا: الفائزون بالمركز الثاني عالميًا

فريق مشروع (Business Model health care)، ويضم آدم أيمن عبدالتواب، ومريم أيمن عبدالتواب، وكريم أحمد نظير، ومليكة عصام الدين علي، وكاراس جرجس نجيب.

الطالب عبد الرحمن محمد أحمد، بمدرسة أحمد طه حسين الثانوية المشتركة، عن مشروع (Sustainable energy oasis).

الطالبة بريهان مجدي، بمدرسة النيل المصرية الدولية، عن مشروع (Game to Gain) بمشاركة فردية.

وشمل التكريم أيضًا الطالب كيرلس ويصا ثابت سامي، بمدرسة سعاد ماهر الفندقية، لحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية على مستوى العالم في بطولة الكاراتيه التقليدي لذوي الهمم.

وكان الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، قد كرم الطلاب الفائزين بمكتبه، بحضور الدكتور إبراهيم قناوي، وكيل المديرية، وهالة عزت، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، وأولياء أمور الطلاب، معربًا عن فخره بما حققوه من إنجاز دولي يعكس قدراتهم في الابتكار وتوظيف التكنولوجيا لتقديم حلول وأفكار تخدم المجتمع.

وأكد وكيل الوزارة حرص المديرية على مواصلة دعم الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، موجهاً الشكر لأسر الطلاب والمشرفين على رعايتهم، مشيدًا بجهود إدارة الموهوبين والتعلم الذكي في اكتشاف ورعاية النماذج المتميزة.

ويعد المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT 2026) ملتقى دوليًا يجمع الطلاب والشباب والباحثين من قارتي أفريقيا وآسيا، بهدف دعم الابتكار والإبداع التكنولوجي، وتشجيع تقديم حلول تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، واستضافت أسوان نسخته الدولية السابعة بمشاركة 13 دولة.