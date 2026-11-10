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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتابعان خطة تأمين احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات

مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان خطة التأمين ميدانيا
مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر يتفقدان خطة التأمين ميدانيا
شمس يونس

أجرى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، جولة ميدانية بمحيط دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، لمتابعة الاستعدادات الأمنية وتأمين احتفالات الدير، والوقوف على مدى جاهزية القوات المكلفة بتأمين توافد آلاف الزائرين والمشاركين في الاحتفالات.

وشهدت الجولة مشاركة عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الأقصر، من بينهم اللواء حسام إبراهيم حكمدار المديرية، واللواء عمر عيسوي مساعد مدير الأمن لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، واللواء خالد شريت رئيس مباحث المديرية، والعميد أحمد مرعي مدير إدارة مرور الأقصر، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

وتفقد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر مواقع انتشار القوات والخدمات الأمنية بمحيط الدير وساحة الاحتفالات، كما تابعا تنفيذ محاور الخطة الموضوعة لتأمين الطرق والمداخل والمخارج المؤدية إلى منطقة جبل الرزيقات، والتأكد من انتظام الأكمنة الثابتة والمتحركة والدوريات الأمنية، فضلا عن أعمال التمشيط والفحص بالمناطق المحيطة بالدير والطرق الجبلية.

وتضمنت الجولة التأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة لاستيعاب حركة توافد الزائرين، وتحقيق السيولة على الطرق المؤدية إلى موقع الاحتفالات، مع رفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع أي مستجدات قد تؤثر على انتظام الفعاليات.

وتأتي الجولة ضمن التحركات الميدانية المكثفة لقيادات وزارة الداخلية ومديرية أمن الأقصر لمتابعة تنفيذ خطة التأمين على أرض الواقع، وتوفير الأجواء الآمنة للمشاركين في احتفالات مارجرجس بالرزيقات، بما يضمن سلامة المواطنين والزائرين وخروج الاحتفالات في أجواء من الأمن والانضباط.

الاقصر اخبار الأقصر مدير امن الأقصر

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