مدير تضامن الأقصر يتفقد خدمات الزينية ويتابع تسليم بطاقات الدعم النقدي الجديدة للمستفيدين

أجرى محمد محمود جمعة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، جولة ميدانية بإدارة التضامن الاجتماعي بمركز ومدينة الزينية والوحدة الاجتماعية التابعة لها، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي وفي ضوء رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.

وشملت الجولة تفقد أقسام الإدارة والوحدة الاجتماعية، ومتابعة آليات استقبال المواطنين وإنهاء طلباتهم، حيث شدد مدير المديرية على ضرورة سرعة إنجاز المعاملات وتقديم الخدمات بصورة لائقة، مع الاهتمام بتيسير الإجراءات أمام كبار السن وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم أثناء الحصول على الخدمات.

كما تابع مدير تضامن الأقصر إجراءات تسليم البطاقات الذكية الجديدة «الفيزا» للمستفيدين من برامج الدعم النقدي، موجها بضرورة تنظيم عملية التسليم وتبسيط خطواتها، بما يضمن وصول البطاقات إلى مستحقيها دون مشقة أو تأخير.

وأكد محمد محمود جمعة أن الجولات الميدانية تستهدف متابعة الأداء الفعلي داخل الإدارات والوحدات الاجتماعية، والتأكد من الالتزام بالانضباط الإداري وجودة الخدمات، إلى جانب رصد احتياجات العمل والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يسهم في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى محافظة الأقصر.